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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 21.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını devam ettiriyor.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma testi yapıldı. Grup halinde yapılan antrenmanda ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, şut çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi.


Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Bordo-mavililer daha sonra özel uçak ile saat 16.45'te Ankara'ya hareket ederek maç saatini bekleyecek.

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