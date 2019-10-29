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Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 10.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.


Antrenman öncesinde futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Türk Bayrağı ile birlikte fotoğraf çektirdi.


Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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