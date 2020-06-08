İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 27.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, rakibi karşısında sahaya süreceği ilk 11'i de belirlemeye çalışıyor.


Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sörloth'un ardından takım kaptanı Jose Sosa'nın da takımla birlikte çalışmalara devam etmesi moralleri yükseltti.


Rekabetin üst düzeyde olduğu Trabzonspor'da genç teknik adamı da tatlı bir sıkıntı sardı. Çimşir, performanslarından memnun olduğu oyuncular arasında en iyilerini rakip karşısına çıkarmak için teknik ekiple birlikte sıkı bir çalışma yürütüyor.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.