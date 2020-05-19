İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in kalan 8 haftası için hazırlıklarını yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını yaptığı çalışmalarla sürdürüyor. Antrenman öncesinde futbolcular, Türk Bayrağıyla fotoğraf çektirerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dayanıklılık oyunları oynandı. Antrenman öncesinde futbolcular, Türk Bayrağıyla birlikte fotoğraf çektirerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bordo-mavililer günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.