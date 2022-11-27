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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Trabzon'da çalışmalarını tamamlayan bordo-mavililer 29 Kasım salı günü çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.


Yarını izinli geçirecek olan Trabzonspor, hazırlıklarına 29 Kasım Salı günü Antalya'da devam edecek.

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