Spor Toto Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Trabzon'da çalışmalarını tamamlayan bordo-mavililer 29 Kasım salı günü çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Yarını izinli geçirecek olan Trabzonspor, hazırlıklarına 29 Kasım Salı günü Antalya'da devam edecek.