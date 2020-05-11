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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig’in yeniden başlama ihtimaline karşı Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.



Sorloth ve N'diaye güç depoluyor


Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth ile korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sol ayağından operasyon geçiren Badou Ndiaye, salonda güç depoluyor. İki oyuncunun da açık kapatmak için sıkı çalıştıkları öğrenildi.


Bordo-mavililer hazırlıklarını bu akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

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