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Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

Trabzonspor ile DG Sivasspor, yarın Trabzon’da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 29.

Trabzonspor ile DG Sivasspor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 28 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor.


Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor 7 Aralık Pazartesi saat 19.30'da Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemleri ise Alparslan Dedeş ve Yusuf Bozdoğan olacak.


İki takım arasında ligde geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.



Trabzon'da Trabzonspor üstün


Trabzonspor ile Sivasspor arasında Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takımın 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 3 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer evinde attığı 22 gole karşılık kalesinde 11 gol gördü. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olurken, evinde ise sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.


Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf olmuştu.



Zirveye bir adım daha yaklaşacak


Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle birlikte Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde zirveye bir adım daha yaklaşacak. Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra önemli bir ivme yakalayan bordo-mavililerin, zirvede yaşanan puan kayıpları sonrası rakibiyle oynayacağı zorlu müsabaka büyük bir önem kazandı.



Muhtemel kadro


Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Afobe" şeklinde çıkması bekleniyor.


Kırmızı kart cezalısı olan Pereira ile birlikte tedavisi devam eden Hüseyin Türkmen bordo-mavili ekipte forma giyemeyecek.

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