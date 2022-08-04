Trabzonspor, İstanbulspor maçı için İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius."