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Trabzonspor, İzmir'e gitti

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti.


Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 19.30 sıralarında İzmir'e hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Sakatlığı nedeniyle Kamil Ahmet Çörekçi İzmir'e götürülmezken, tedavisine Trabzon'da devam edildiği belirtildi. Takım kaptanı Jose Sosa ise kadroda yer alırken, forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Bordo-mavili takımın gidişi sırasında hava alanından emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, başkan Ahmet Ağaoğlu da takımı yalnız bırakmadı. Ağaoğlu, İzmir'e hareket etmeden önce yaptığı kısa değerlendirmede 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini belirtti.

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