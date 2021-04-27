Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti. Dün geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle serum tedavisi uygulanan Teknik Direktör Abdullah Avcı da kafilede yer aldı.

Süper Lig'in 38. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde müsabakaya yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirerek, 22 oyuncuyla İzmir'e gitti. Bordo-mavili takımda tedavileri devam eden Yunus Mallı, Edgar le, Trondsen ve kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak kafilede yer almadı.