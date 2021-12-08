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Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi Trabzon getirdi

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Jean Evrard Kouassi Trabzon’a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jean Evrard Kouassi Trabzon'a geldi.


Trabzonspor, Wuhan FC takımında forma giyen ve 31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek olan Fildişi Sahilli oyuncuyu Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile gece saat 00:45 sıralarından Trabzon'a getirdi. Taraftarların karşıladığı oyuncu kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Oyuncu Trabzon'da yapacağı son görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

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