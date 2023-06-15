Trabzonspor'da, Mimar Hatice Öztürk başkanlığında Kadın Komisyonu kuruldu.

Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu. Mimar Hatice Öztürk başkanlığında oluşturulan Kadın Komisyonu'nun kuruluş toplantısına Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Mali Sayman Sami Karaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz, Ceyhun Eskici, Ali Beyazlı ve Hüseyin Ekşi katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, komisyonun kurulmasının kulübün geleceği adına büyük bir eksikliği giderme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, "Trabzonspor yönetiminde de kadın üyelerimiz olmalı. Geçtiğimiz genel kurulda olağanüstü durum nedeniyle konuya gereken hassasiyeti gösteremedik. Bu eksikliği ilk kongrede gidereceğiz. Kadın üyelerimizin ve taraftarımızın artması için önemli bir gelişme. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı tribünlere çekmeliyiz" dedi.

Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk ise Trabzonspor'un her aşamasında kadınların azami düzeyde yer alması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. Hayatın her kademesinde başarılı olan kadınların Trabzonspor'a da büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Trabzonspor'a her bakımdan katkı sağlamak için üzerimize düşeni fazlası ile yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız. Çünkü Trabzonspor, her Trabzonlunun ortak değeri ve üst kimliğidir" ifadelerini kullandı.

Mimar Hatice Öztürk'ün başkanlığındaki Kadın Komisyonu'nda; Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın, Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Arslan, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ebru Çolak, Borsa İstanbul Meslek Anadolu Lisesi Müdürü Lütfiye Kul Ercan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Seyyare Sungur, KTÜ İç Denetçisi Hasibe Usta, Eczacı Zeynep Göktaş ve iş kadını Şaduman Çanakçı yer alıyor.