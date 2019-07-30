Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü

Yeni sezon öncesi Avusturya’nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Trabzon’a döndü.
Yeni sezon öncesi Avusturya'nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Trabzon'a döndü.
Trabzonspor, Hellas Verona ile oynadığı hazırlık maçının ardından Trabzon'a döndü. 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer burada 4 hazırlık karşılaşması oynadı. Macaristan temsilcisi Haladas ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ile 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. İtalya Serie A takımlarından Parma ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bir diğer İtalyan temsilcisi Hellas Verona ile de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak oynadığı 4 hazırlık maçından da sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.
Avusturya'nın Linz şehrinden TSİ ile 00:30 sıralarında havalanan Trabzonspor kafilesi 03:30 sıralarından Trabzon'a indi. 3 gün boyunca izinli olacak olan bordo-mavililer 2 Ağustos Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarına başlayacak.