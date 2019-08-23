İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında sahadan 3-1’lık galibiyetle ayrılarak turun kapısını aralayan Trabzonspor, Trabzon’a döndü.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak turun kapısını aralayan Trabzonspor, Trabzon'a döndü.


UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor maçın hemen ardından Trabzon'a döndü. Saat: 01:30 sıralarında Türk Hava Yıllarına (THY) ait özel uçak ile Trabzon'a haraket eden kafile sabah saat 04:00 sıralarında Trabzon'a vardı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerde takımla birlikte Trabzon'a döndü.


Pilot tebrik etti


Trabzonspor'un, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1'lık skor ile yenmesinin ardından bordo-mavilileri taşıyan uçağın kaptanı Atina'dan , Trabzon'a hareket etmeden önce kafileyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.