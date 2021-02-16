Trabzonspor kar altında çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir FK maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından kar altında yaptığı çalışmayla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Covid-19 testleri pozitif çıkan 6 oyuncu katılmadı. Bordo-mavililer serbest koşu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman şut çalışmasıyla son bulurken, Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.