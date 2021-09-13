Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 15 Eylül Çarşamba günü antrenmanlara devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, antrenmanda diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından core ve mobilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Gervinho ve Djaniny doktor kontrolünde çalışırken, tedavisine başlanan Trondsen'i antrenmanda yer almadı. Dünkü maçta oyundan alınan ve taraftarların tepki göstermesi üzerine yedek kulübesinde göz yaşlarını tutamayan Abdulkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı olarak yürüyüş yaptığı öğrenildi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.