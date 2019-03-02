Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavileri süren Onazi katılmazken, Pereira ise salonda çalışmalara başladı. Abdulkadir Ömür ise tedavisi için Almanya'da bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Umraniyespor ile oynanan rövanş maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisine başlanan Yusuf Yazıcı ise takımla birlikte çalışmada yer aldı. Oyuncunun Kasımpaşa ile oynanacak olan maçta yer alması bekleniyor. Bordo-mavililer koşu ve ısınma hareketlerinin ardından Kasımpaşa maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Basınla paylaşılan görüntülerde ise bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları gözlenirken, isabetli şutları ise dikkat çekti.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için yarın İstanbul'a gidecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanın ardından bu maça yönelik hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer İstanbul'a hareket edecek.