Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Afrika Kupası'ndan dönen Kouassi de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman turnuva ile son buldu.

Karadeniz ekibinde Hamsik salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Abdulkadir Ömür de takımdan ayrı olarak kademeli olarak çalışmalarını sürdürdü. Tedavisi süren Bakasetas ise çalışmada yer almadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.