Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti.

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor 23 kişilik oyuncu kafilesi ile İstanbul'a gitti. Trabzonspor'da, tedavileri süren Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Trezeguet kafilede yer almadı.

Bordo-mavili kafilede şu oyuncular yer aldı: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Bruno Peres, Jens Stryger , Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Gbamin, Siopis, Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Edin Visca, Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez."