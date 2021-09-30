Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, pas çalışması ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Trondsen takımla çalışırken, tedavileri devam eden Koita, Dorukhan, Abdulkadir Parmak ve Denswil ise takımdan ayrı çalıştı.

Yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak olan Trabzonspor, özel uçak ile saat 16.00'da Kayseri'ye hareket ederek maç saatini bekleyecek.