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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, yarı alanda çift kale maç ile tamamlandı.


Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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