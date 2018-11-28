Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana hasta olan Mustafa, salonda çalışan Kucka, sakatlığı bulunan ve izinli olan Onazi ile annesinin vefatı nedeniyle İtalya'ya giden Ekuban yer almadı. İranlı savunma oyuncusu Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanda aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından dar alanda oyun oynandı. Daha sonra oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Antrenman öncesinde ise Görme Engelli Futsal Milli Takımı ile kolej öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor yarın yapacağı çalışmayla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Minik taraftar Rodallega ile buluştu

Trabzonspor'un geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği lig karşılaşmasında güney kale arkasında yer alan bir taraftar, tüm bordo-mavili camianın dikkatini çekmişti. Formasının arkasına kalemle golcü futbolcu Hugo Rodallega'nın ismini ve bir önceki sezon giydiği formanın numarasını yazan Arda Osman, Rodallega ile buluştu.

Sabah saatlerinde anne ve babasıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Arda, Rodallega ile tanıştıktan ve forma değişimi yaptıktan sonra duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“11 yaşındayım. Çarşıbaşı Ortaokulu'nda beşinci sınıf öğrencisiyim. Ben de futbol oynuyorum. Trabzonspor'un maçları öncesi bazen heyecandan uyuyamıyorum. Babam Rodallega ile buluşacağımı söyledikten sonra dün gece de uyuyamadım. Ben sağ açık oynuyorum ama Rodallega'ya hayranım. Umarım ileride onun kadar iyi bir oyuncu olurum. Bugünü asla unutmayacağım” dedi.

Rodallega: "Kayserispor maçında atacağım gol Arda için olacak"

Rodallega ile buluştuğundan dolayı heyecanlanan Arda ayrıca Teknik Direktör Ünal Karaman ile de bir araya geldi. Rodallega ise buluşmayla ilgili olarak, "Bu minik taraftarımızı ve onun kulübüne gösterdiği bağlılığı hayatım boyunca unutmayacağım. Kayseri maçında atacağım gol Arda için olacak. Bana hediye ettiği formasını da çerçeveletip saklayacağım” ifadelerini kullandı.