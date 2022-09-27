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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma koşusu ve denge çalışmalarının ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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