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Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gitti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde yapılan taktiksel çalışmalar hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer bu akşam 19.40 sıralarında Trabzon'dan Kayseri'ye hareket etti. 23 futbolcunun yer aldığı kafilede Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kadroya yer almadı.



15. test


Öte yandan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinin 15.'si yapılırken, pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

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