Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği çalışma ile Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 16.30'da Trabzon'dan Kayseri'ye hareket eden Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

Trabzonspor'da 5 eksikle Kayseri'ye gitti

Trabzonspor'da, tedavileri tamamlanan Denswill ve Trondsen maç kafilesine dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen ise kafilede yer almadılar.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerinden yer aldığı Trabzonspor'un Kayseri kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda, Serkan Asan, Peres, Edgar le, Ahmetcan Kaplan, Denswill, İsmail Köybaşı, Trondsen, Berat, Siopis, Murat Cem Akpınar, Hamsık, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Cornelius ve Djaniny'i yer aldı.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmada Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme ve Cornelius ilk 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.