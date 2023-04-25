Trabzonspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bjelica idaresinde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçla sona eren antrenmana İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, sağ arka adale yaralanması geçiren ve fizyoterapist eşliğinde çalışan Edin Visca, Sivasspor karşılaşmasında kafa travması geçiren Larsen, başparmağı çatlak olan Abdülkadir Ömür, dünkü idmanda sol baldırında sertleşme hisseden Stefano Denswil ve sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Peres ile sol menisküs operasyonu geçirdiği için kısmen takımla beraber çalışmasının ardından taktik antrenmanı yarıda bırakan Serkan Asan katılmadı.