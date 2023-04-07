Trabzonspor, kötü gidişata Kasımpaşa maçında dur demek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında kötü gidişata dur demek istiyor. Ligde oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK müsabakasından ise hükmen 3 puanın sahibi olmuştu.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Şeker'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Hedeflerinden bir bir uzaklaştı

Şampiyon olarak kapattığı sezonun ardından 2022-2023 sezonuna Süper Kupa ile başlayan Trabzonspor, ilerleyen süreçte ise hedeflerinden bir bir uzaklaştı. Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuyla başladığı Avrupa macerasında önce UEFA Avrupa Ligi'ne ve ardından da UEFA Konferans Ligi'ne geriledi, daha sonra ise Avrupa'ya veda etti.

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan bordo-mavililerin, sezonun telafisi olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası macerası da MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek son buldu.

Deplasman maçlarında kırılmalar yaşadı

Karadeniz ekibi; Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı deplasman maçlarında büyük kırılmalar yaşadı. Bu sezon 19 deplasman maçında biri hükmen olmak üzere 5 maç kazandı. Ligde ise dış sahadaki 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Deplasmanda 14 puanı hanesine yazdırırken, 22 puan da kaybetti. Karadeniz ekibi, ligden çekilen Gaziantep FK maçında hanesine 3 puan yazdırırken, söz konusu mücadele öncesi deplasmanda oynadığı 6 maçı ise kazanamadı. Beşiktaş ve Ankaragücü ile berabere kalan Trabzonspor, Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Hatayspor'a ve Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Kötü gidişi durdurmak istiyor

Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanında kötü gidişatını durdurmayı hedefliyor. Yaşanan, teknik adam değişikliklerinin ardından Futbolcu İzleme Komitesi Koordinatörü Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı müsabakayı kazanmak istiyor. Yaşanan sancılı süreç nedeniyle tamamen sahaya odaklanan Trabzonspor'da göreve gelen yeni yönetim kurulu saha sonuçlarını bir an önce toparlayacak hamleleri hayata geçirmeye çalışıyor. Teknik adam konusunda görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibinde Sergen Yalçın ve diğer alternatif isimler de değerlendiriliyor.

Takım yine İhsan Derelioğlu'na emanet

2020-2021 sezonunda Eddie Newton'un ayrılmasından sonra Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve bordo-mavililer sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış. Bu karşılaşma sonrası Derelioğlu, takımı Abdullah Avcı'ya teslim etmişti.