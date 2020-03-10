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Trabzonspor kozu Alexander Sörloth

Süper Lig’in erteleme maçında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un en büyük kozu takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth olacak.

Süper Lig'in erteleme maçında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un en büyük kozu takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth olacak. Sörloth'un, bu sezon ligde iki kez karşılaşıp gol atamadığı takım bulunmuyor.


Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un en büyük kozu Alexander Sörloth. Son iki haftayı boş geçen golcü oyuncu, adeta Malatya temsilcisinde bileniyor. Bordo-mavililerin bu sezon oynadığı 24 maçta ilk on 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu, 19 kez fileleri havalandırdı.


Sezonun ilk yarısındaki Yeni Malatyaspor müsabakasında filelerini havalandıramayan Sörloth'un, bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaşıp gol atamadığı takım bulunmuyor. Norveçli oyuncunun, forma giydiği 24 maçın geneline bakıldığında ise gol sessizliği iki haftayı geçmiyor. Sörloth, arkadaşlarının attığı 7 golün de pasını veren isim oldu.



13 takıma gol attı


Sörloth, Süper Lig'de 13 takıma gol atma başarası gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ağlarını 4, Beşiktaş'ı 3, Kayserispor'u 2, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor, Rizespor, Gaziantep FK, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve Konyaspor filelerini ise 1'er defa havalandırdı.


Sörloth'ün ligde gol atamadığı takım sayısı ise 4. Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Göztepe ve Denizlispor'a karşı henüz skor üretemeyen Sörloth, bordo-mavili takımın yarın oynayacağı Yeni Malatyaspor ve önümüzdeki haftalarda karşılaşacağı diğer 3 ekip karşısında forma giyip gol atması halinde ligdeki bütün takımlara gol atma başarısı göstermiş olacak.

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