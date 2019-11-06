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Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 4.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın Rusya temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Bordo-mavililer, karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi. Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Krasnodar müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.


Bu arada antrenman, trafik yoğunluğu nedeniyle bordo-mavili takımın stada geç gelmesi üzerine 10 dakika geç başladı.

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