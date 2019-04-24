Trabzonspor Kurucu Üyesi Sabit Sabır son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un kurucu üyelerinden Sabit Sabır, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden Sabit Sabır için İskenderpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Sabır ailesi ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, A Milli Takımın ve Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından bir çok ismin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sabır'ın cenazesi, Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.