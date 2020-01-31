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Trabzonspor, Manoel Messias'ı Trabzon'a getirdi

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias Trabzon’a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias Trabzon'a geldi.


Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias gece geç saatlerde Trabzon Havalanı'na iniş yaptı. Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncuya az sayıda bordo-mavili taraftarlar da eşlik etti. Messias daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. 29 yaşındaki savunma oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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