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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da milli takım kamplarından dönen oyuncular da çalışmada yer aldı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür, Filip Novak katılmazken, Ekuban ve Sturridge ise takımdan ayrı olarak çalıştı. Milli takım kamplarından dönen Sörloth, Hüseyin Türkmen ve Ahmet Canbaz da bordo-mavililerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından taktiksel ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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