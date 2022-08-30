Trabzonspor, Naci Ünüvar transferini açıkladı

Trabzonspor, Ajax forması giyen 19 yaşındaki Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar'ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Ajax Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Ajax Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 150 bin Euro ödenecektir. Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 7 milyon 280 bin TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Orta saha oyuncusu Naci Ünüvar, Trabzonspor'un transfer videosunda ise, “Merhaba büyük Trabzonspor taraftarı. Buraya geldiğim için çok mutluyum” dedi.