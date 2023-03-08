Trabzonspor, Orhan Ak yönetiminde çalıştı

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görevinden istifa etmesinin ardından bordo-mavili takımı Orhan Ak çalıştırdı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını iki günlük iznin ardından bugün başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Orhan Ak yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.