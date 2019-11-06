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Trabzonspor, Rusya'ya gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4.

haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı maç için Rusya'nın Krasnodar kentine gitti.


Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 13.00'de Rusya'nın Krasnodar kentine hareket eden Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Abdulkadir Ömür, Ekuban ve Onazi dışında tedavileri süren Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sturridge kafilede yer almadı. Tecrübeli oyuncu Pereira'yı da dinlendirmek amaçlı kadroya almayan Teknik Direktör Ünal Karaman, altyapıdan Kağan Moradoğlu, Serkan Asan, Kerem Baykuş ve Muhammet Akpınar'ı kadroya dahil etti.


Bordo-mavili kulübün Krasnodar maçı kamp kadrosu şu şekilde oluştu:


"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Kağan Moradaoğlu, Majıd Hosseını, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Ivanıldo Fernandes, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Fılıp Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Kerem Baykuş, Donıs Avdıjaj, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Alexander Sörloth ve Muhammet Akpınar."

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