İhlas Haber Ajansı

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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Antrenman 5'e 5 oyun ile tamamlandı.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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