Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Sprint çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Omuzundan sakatlığı bulunan Afobe bugün yapılan antrenmana katılmazken, oyuncunun tedavisinin sürdüğü Sivasspor maçı öncesi durumunun değerlendirileceği belirtildi. Milli takım kampından dönen Caleb Ekuban'ın takımdan ayrı koşu yaptığı, Uğurcan Çakır'ın ise yarın antrenmana katılacağı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.