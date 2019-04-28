Trabzonspor, son saniyelerde yıkılıyor

dakikada yediği golle 3 puanı kaçıran ve Kadıköy'de 22 yıllık hasreti dindiremeyen Trabzonspor, bu sezon son dakikada yediği goller yüzünden sahada 10 puan bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'e, mali ve sportif açıdan en sıkıntılı başlayan kulüplerin başında gelen Trabzonspor, sezon içerisinde aldığı radikal kararlar ve güzel sonuçlarla, Avrupa Kupaları'na katılma yolunda büyük avantaj sağladı. Oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla bir çok sorunun üstesinde gelen bordo-mavililer, son dakikada gelen gollere çare bulamadı. Süper Lig'in 30. haftasında 53 puan ile 4. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, bu sezon son dakikada yediği gollerle nedeniyle 10 puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında MKE Ankaragücü karşısında 2-1 öndeyken 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Evinde oynadığı Bursaspor maçını 1-0 önde götürürken, 87. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda Beşiktaş karşısında 2-1 öndeyken 90+6'da yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa maçında ise 2-1 önde getirdiği maçı 90 dakikada penaltıdan yediği golle 2-2 bitirdi. Bordo-mavililer son olarak dün akşam deplasmanda 1-0 önde getirdiği Fenerbahçe maçını 90+6'da yediği golle 1-1 beraberlikle bitirdi. Karadeniz ekibi 5 maçta son dakikalarda yediği golleri kalesinde görmemiş olsaydı, 63 puanla ligin zirvesinde yer alabilecekti.

22 yıllık hasrete son dakika golü engel oldu

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi en son dış sahada 23 Ağustos 1997'de 3-1'lık skorla yenen Trabzonspor, söz konusu tarihten sonra rakibini mağlup edemedi. Dün Ülker Stadı'nda oynanan maçta rakibi karşısında Yusuf Yazıcı'nın 16. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 22 yıllık dış saha galibiyet hasretine yakın olduğu sırada 90+6 dakikada Valbuena golüyle sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak yıllar sonra gelen fırsatı tepti.