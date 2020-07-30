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Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra 9.

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra 9. kez kupayı kazanan Trabzonspor'da, futbolculardan soyunma odasında kupa ile birlikte kolbastı şov yaptı.


Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzan taraf oldu. Karadeniz temsilcisi Türkiye Kupası'nı 9. kez kazanmış olurken, sahada kupayı kaldıran bordo-mavili futbolcular sevinçlerini soyunma odasına taşıyarak kupa ile birlikte kolbastı şov yaptılar.


Takımın Trabzon'lu oyuncuları Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'in yaptıkları kolbastı şova takım arkadaşları da eşlek etti.

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