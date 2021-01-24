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Trabzonspor, Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı.


Trabzonspor, 27 Ocak Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından core çalışma, mobilizasyon çalışması, 5'e 2 çalışmaları ile şut ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.


Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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