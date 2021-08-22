Trabzonspor, Süper Lig'de 5 sezon sonra bir ilk imza atmayı hedefliyor

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 5 sezon sonra 2'de 2 yaparak sezona başlamış olacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Malatyaspor'u 5-1 mağlup ederek sezona flaş bir başlangıç yapmıştı. Yeni transferlerin de etkili performans ortaya koyması bordo-mavililerde moralleri yükseltti.
Bordo-mavililer, 23 Ağustos Pazartesi ağırlayacağı Sivasspor karşısında 3 puan alması halinde 5 sezon sonra Süper Lig'de bir ilk imza atmış olacak. Trabzonspor, 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başlamıştı. Söz konusu sezonun ardından ise Karadeniz ekibi bunu tekrarlayamadı. Bordo-mavililer, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atacak.
Trabzonspor'da son 5 sezonun başlangıçları şöyle:
2016-17
Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-0
Gaziantepspor - Trabzonspor: 1-0
2017-2018
Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2
2018-2019
Başakşehir - Trabzonspor: 2-0
Trabzonspor - Sivasspor: 3-1
2019-2020
Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor - Malatyaspor: 2-1
2020-2021
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-3
Denizlispor - Trabzonspor: 0-0
2021-2022
Malatyaspor - Trabzonspor: 1-5