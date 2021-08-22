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Trabzonspor, Süper Lig'de 5 sezon sonra bir ilk imza atmayı hedefliyor

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 5 sezon sonra 2'de 2 yaparak sezona başlamış olacak.


Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Malatyaspor'u 5-1 mağlup ederek sezona flaş bir başlangıç yapmıştı. Yeni transferlerin de etkili performans ortaya koyması bordo-mavililerde moralleri yükseltti.


Bordo-mavililer, 23 Ağustos Pazartesi ağırlayacağı Sivasspor karşısında 3 puan alması halinde 5 sezon sonra Süper Lig'de bir ilk imza atmış olacak. Trabzonspor, 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başlamıştı. Söz konusu sezonun ardından ise Karadeniz ekibi bunu tekrarlayamadı. Bordo-mavililer, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atacak.


Trabzonspor'da son 5 sezonun başlangıçları şöyle:



2016-17


Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-0


Gaziantepspor - Trabzonspor: 1-0



2017-2018


Trabzonspor - Konyaspor: 2-1


Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2



2018-2019


Başakşehir - Trabzonspor: 2-0


Trabzonspor - Sivasspor: 3-1



2019-2020


Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1


Trabzonspor - Malatyaspor: 2-1



2020-2021


Trabzonspor - Beşiktaş: 1-3


Denizlispor - Trabzonspor: 0-0



2021-2022


Malatyaspor - Trabzonspor: 1-5

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