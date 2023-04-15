Trabzonspor, Süper Lig'de moral arıyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon zor günler geçirdiği ligde Beşiktaş karşısında moral arıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 20.30'da Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, kötü gidişatına rakibi karşısında dur demeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta 1'i hükmen olmak üzere 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, son iki maçında Kayserispor'a 4-3, Kasımpaşa'ya ise 2-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş maçı hazırlıklarını Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde sürdüren Trabzonspor, teknik direktör konusunda görüşmelerin devam etmesinden dolayı yarın ki maçta takımı saha kenarından İhsan Derelioğlu yönetecek.

Yönetimin ilk dev maçı

Trabzonspor'da , 25-26 Mart tarihlerinde göreve gelen Ertuğrul Doğan başkanlığı döneminde İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk maçına çıkacak. Yeni yönetim döneminde oynadığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 karşılaşmada mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde yönetim, Beşiktaş karşısında moral bulmak istiyor.

Ömür ve Vısca sakat

Trabzonspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Abdulkadir Ömür ve Edin Vısca'nın önemli sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın da tedavileri devam ediyor.

Derelioğlu, Beşiktaş karşısındaki 11'ni büyük ölçüde belirledi

Abdulkadir Ömür ve Edin Vısca gibi iki önemli ismin durumlarını netlik kazanmasının ardından hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren teknik sorumlu İhsan Derelioğlu, kanat organizasyonları üzerine yoğunlaştı. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet edecek olan tecrübeli isim savunmada ise Larsen, Bartra, Denswill (Hüseyin Türkmen) Eren Elmalı isimlerinin forma giymesi bekleniyor. Orta alanda ise Siopis, Doğucan ve Bakasetas'ın forma giyme ihtimalleri yüksek görünüyor. Markoviç ve takımla çalışmalara katılan Trezeguet ise forma giyme ihtimali yüksek görünüyor. Forvet hattı ise Gomez'e emanet edilecek.