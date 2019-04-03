Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Onazi ve Novak katılmadı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü projesi kapsamında Of Solaklı Fen Lisesi'nin davetlisi olarak Trabzon'a gelen Alman öğrenciler, bordo-mavili takımı ziyaret etti. Ayrıca Zigana'da faaliyet gösteren bir işletme tarafından da teknik heyet ve oyunculara meşhur Hamsiköy Sütlacı ikram edildi.

Trabzonspor, 5 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.