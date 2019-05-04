Trabzonspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Onazi ve Pereira katılmadı. Bordo-mavililer ısınmanın ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, basına kapalı olarak yapılan çalışmanın son bölümünde ise oyuncular şut idmanı yaptı. Trabzonspor, İstiklal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.