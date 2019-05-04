İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstiklal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Onazi ve Pereira katılmadı. Bordo-mavililer ısınmanın ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, basına kapalı olarak yapılan çalışmanın son bölümünde ise oyuncular şut idmanı yaptı. Trabzonspor, İstiklal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.