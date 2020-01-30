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Trabzonspor tarafından büyük maç öncesi sağduyu çağrısı

Trabzonspor Affetmezler Grubu tribün lideri Paşa Erbaş, Fenerbahçe maçında taraftarların sağduyulu olması gerektiğini belirterek, üzerlerine düşenin maç boyunca takımı desteklemek olduğunu söyledi.


Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavili takımın taraftar gruplarından Affetmezler Tribün lideri Paşa Erbaş, sağduyu çağrısında bulundu. Cumartesi günü oynanacak olan maçta futbolun dışına çıkılmaması gerektiğini belirten Erbaş, "Türkiye'nin T'si ve Trabzon'un T'si olma sorumluluğunu ve ülke menfaatlerinin daima en üstte tutan Trabzon halkının tezahüratı olarak, Cumartesi günü oynayacak olduğumuz müsabakanın başından sonuna kadar futbolun dışına çıkılmaması için en üst düzeyde sorumluluk almasını bekliyoruz. Taraftarlarımızın hiçbir tahrik, galeyana ve oyuna gelmemelerini bekliyoruz. Bu maç öncesi oynanan oyunları hep birlikte gördük. Trabzonspor taraftarları olarak bu tür beklenti içinde olanlara en güzel cevabı takımımızı destekleyerek vermeliyiz" dedi


Erbaş, maçta 61. dakika şovu için de hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

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