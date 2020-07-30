Trabzonspor taraftarı 10 yıl sonra gelen kupayı kutladı

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine getiren Trabzonspor'da taraftarlar 10 yıl sonra gelen zaferi coşkulu bir şekilde kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Atatürk alanında toplanan bordo-mavili taraftarlar meşaleler yakarak kupa sevinci yaşadı.

Emniyet güçleri Atatürk alanını trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması içinde sürekli ikazlarda bulunarak kalabalığı uyardı. Güvenlik güçleri kalabalığın oluşmasına engel olmaya çalışsa da bordo-mavili taraftarlar kutlamalara devam etti.

En son kupa 2009-2010 sezonunda gelmişti

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da da Fenerbahçe karşısında kazanarak kupayı müzesine getirmişti. Bordo-mavililer 10 yıl sonra İstanbul'da oynanan kupa finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 9. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.