Trabzonspor taraftarları Abdullah Avcı için pankart astı

Trabzonspor taraftarları teknik direktör Abdullah Avcı'ya olan desteğini sürdürüyor. Bordo-mavili taraftarlar, "Altın yere düşse pul olmaz. Yiğit düştüğü yerden kalkar" pankartı astı.

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceği tartışma konusu olmuştu. Dün akşam saatlerinde tecrübeli teknik adamın evine giderek destek olan bordo-mavili taraftarlar şehrin bazı noktalarına ise Abdullah Avcı'ya destek pankartları astı.

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftarlar Derneği, "Altın yere düşse pul olmaz. Yiğit düştüğü yerden kalkar" pankartı asarak Abdullah Avcı'nın fotoğrafını koydular.