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Trabzonspor taraftarlarından TFF ve MHK'ya tepki

Trabzonspor taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi’ne tepki gösterdi.

Trabzonspor taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'ne tepki gösterdi.


Trabzon taraftar dernekleri, Trabzon Atatürk Alanında basın açıklaması yaparak TFF ve MHK'ya tepki gösterdi. Dernekler adına açıklamayı Trabzonspor Taraftarlar Birliği Başkanı Adem Sögüt yaptı. Söğüt, bir operasyonla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Maalesef bu operasyonlar yıllardır hem saha içinde hem de saha dışında devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl Gaziantep maçında Abdülkadir Ömür'ün attığı golün iptaliyle başlayan süreç hafta sonu oynadığımız Gaziantep maçına kadar devam etti. Verilmeyen penaltılar, verilmeyen goller, iptal edilen penaltılarla puanlarımız çalındı. Her şart ve koşulda, Trabzonspor'un başkanı veya yönetimi kim olursa olsun kulübümüzü içerden ve dışarıdan dizayn edebileceğini düşünenlere karşı bizler tek yürek olacağız. Çünkü başka Trabzonspor yok" ifadelerini kullandı.

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