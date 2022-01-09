Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a getirdi.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi.
Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında Trabzon Havaalanı'na gelen oyuncuyu, az sayıda bordo-mavili taraftarlar karşıladı.
Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.