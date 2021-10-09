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Trabzonspor U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

Trabzonspor, Süper Lig’in 9.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını U-19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşması ile sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, bugün U19 takımıyla antrenman maçı yaptı. A takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlanan antrenman maçında golleri Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.


Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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